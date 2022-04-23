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Предложение ЦБ возвращать украденные аферистами деньги за 30 дней объяснили

Президент АРБ считает, что банки должны взять на себя ответственность за украденные деньги

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Банки понесут потери денежных средств, но ситуация такова, что клиентов часто обманывают мошенники. Так объяснил предложение ЦБ возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян в разговоре с «Лентой.ру».

23 апреля появилась информация, что Банк России (ЦБ) планирует установить для банков обязательный срок возврата украденных мошенниками средств. Условием возврата является неизвещение клиента о совершении перевода. При возникновении такой ситуации банк должен будет вернуть деньги в течение 30 дней.

Риски банковского сектора

Гарегин Тосунян убежден, что банкам придется расплачиваться за чужую вину, потому что банк является «сильной стороной» по сравнению с клиентом. Но это повлечет за собой потерю банковских денежных средств.

«Возлагать на сильную сторону без вины ответственность, не совсем логично, но ситуация такова, что клиент все-таки является менее защищенным и менее опытным. Часто происходит обман клиента», — считает академик РАН.

Когда возможно, банк должен взять на себя ответственность

Гарегин ТосунянПрезидент Ассоциации российских банков

Предложения со стороны банков

Президент АРБ сообщил, что Центробанк разрабатывает механизм вместе с участниками рынка и экспертами.

«Решаем мы этот вопрос давно. Решение находится в плоскости того, что частично банк может успеть заблокировать соответствующую операцию, но только при условии четко оговоренных правил в нормативных актах или в договоре, что клиент сделал то-то в течение такого-то количества времени. Это клиентоориентированность», — сообщил Тосунян.

При этом специалист напомнил, что отношение к клиентам в разных банках могут отличаться, даже в одном банке условия для разных потребителей могут быть разные.

«Банк предлагает дополнительные формы защиты для осуществления крупных платежей, крупных операций. Но это уже двусторонние отношения банка с клиентом, многие не имеют такой договоренности», — заявил академик РАН.

Банковские мошенники

Новый вид взаимоотношений между банком и клиентом спровоцирует новый вид мошенничества. Но у банков больше опыта узнать преступника, чем у потребителя.

«В данном случае банк, конечно, гораздо больше вооружен против сложных схем мошенничества, когда в сговоре с клиентом пытаются у банка украсть деньги, представляясь невинной жертвой. Но против таких аферистов тоже есть противоядие. Это уже афера другого масштаба», — поделился своим мнением академик.

Ранее Центробанк сообщил о разоблачении манипуляций на биржевых торгах через Telegram.

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Алена Шевченко
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