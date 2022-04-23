Предложение ЦБ возвращать украденные аферистами деньги за 30 дней объяснили

Президент АРБ считает, что банки должны взять на себя ответственность за украденные деньги

Банки понесут потери денежных средств, но ситуация такова, что клиентов часто обманывают мошенники. Так объяснил предложение ЦБ возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян в разговоре с «Лентой.ру».

23 апреля появилась информация, что Банк России (ЦБ) планирует установить для банков обязательный срок возврата украденных мошенниками средств. Условием возврата является неизвещение клиента о совершении перевода. При возникновении такой ситуации банк должен будет вернуть деньги в течение 30 дней.

Риски банковского сектора

Гарегин Тосунян убежден, что банкам придется расплачиваться за чужую вину, потому что банк является «сильной стороной» по сравнению с клиентом. Но это повлечет за собой потерю банковских денежных средств.

«Возлагать на сильную сторону без вины ответственность, не совсем логично, но ситуация такова, что клиент все-таки является менее защищенным и менее опытным. Часто происходит обман клиента», — считает академик РАН.

Когда возможно, банк должен взять на себя ответственность Гарегин Тосунян Президент Ассоциации российских банков

Предложения со стороны банков

Президент АРБ сообщил, что Центробанк разрабатывает механизм вместе с участниками рынка и экспертами.

«Решаем мы этот вопрос давно. Решение находится в плоскости того, что частично банк может успеть заблокировать соответствующую операцию, но только при условии четко оговоренных правил в нормативных актах или в договоре, что клиент сделал то-то в течение такого-то количества времени. Это клиентоориентированность», — сообщил Тосунян.

При этом специалист напомнил, что отношение к клиентам в разных банках могут отличаться, даже в одном банке условия для разных потребителей могут быть разные.

«Банк предлагает дополнительные формы защиты для осуществления крупных платежей, крупных операций. Но это уже двусторонние отношения банка с клиентом, многие не имеют такой договоренности», — заявил академик РАН.

Банковские мошенники

Новый вид взаимоотношений между банком и клиентом спровоцирует новый вид мошенничества. Но у банков больше опыта узнать преступника, чем у потребителя.

«В данном случае банк, конечно, гораздо больше вооружен против сложных схем мошенничества, когда в сговоре с клиентом пытаются у банка украсть деньги, представляясь невинной жертвой. Но против таких аферистов тоже есть противоядие. Это уже афера другого масштаба», — поделился своим мнением академик.

Ранее Центробанк сообщил о разоблачении манипуляций на биржевых торгах через Telegram.