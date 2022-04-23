Следственный комитет возбудит дело после обстрела российского пропускного пункта

Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать обстрел пропускного пункта в Курской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела со стороны Украины российского пропускного пункта в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», — заявили в СК РФ.

Отмечается, что в результате обстрела произошло возгорание помещения Россельхознадзора, раненых и погибших нет.

23 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что расположенный в Глушковском районе пропускной пункт вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Он уточнил, что российские пограничники и военные держат ситуацию на контроле.