Российские военные уничтожили укрепрайон боевиков в Херсонской области

МО: военные РФ уничтожили в Херсонской области укрепрайон националистов в средней школе

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район в средней школе в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укрепленный район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов», — заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, рядом с укрепрайоном располагались окопы, траншеи, огневые точки, вооружение. Во дворе учебного заведения осталась сгоревшая техника, в подвале - места для отдыха, приготовления еды, взрывных устройств, а также медпункт.