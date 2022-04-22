Российская армия ударила четырьмя «Калибрами» по объектам ВСУ

С фрегата Черноморского флота выпустили четыре ракеты «Калибр» по военным объектам ВСУ

Вооруженные Силы России нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны.

В ведомстве сообщили о четырех крылатых ракетах «Калибр», выпущенных по наземным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пуск был совершен с фрегата Черноморского флота и из акватории Черного моря.

Ранее представитель Министерства обороны генера-майор Конашенков сообщил, что один из выпущенных «Калибров» уничтожил до батальона ВСУ в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.