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Российская армия ударила четырьмя «Калибрами» по объектам ВСУ

С фрегата Черноморского флота выпустили четыре ракеты «Калибр» по военным объектам ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные Силы России нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны.

В ведомстве сообщили о четырех крылатых ракетах «Калибр», выпущенных по наземным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пуск был совершен с фрегата Черноморского флота и из акватории Черного моря.

Ранее представитель Министерства обороны генера-майор Конашенков сообщил, что один из выпущенных «Калибров» уничтожил до батальона ВСУ в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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