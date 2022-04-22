Минобороны заявило об ударе «Калибром» по батальону ВСУ

Минобороны России: ракетами «Калибр» уничтожен почти батальон солдат ВСУ у Мелиоративного

Российские военные высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное нанесли удар по батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 22 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — заявил он.

Представитель военного ведомства также сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных районах Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Ранее Минобороны показало кадры брошенного бойцами ВСУ укрепленного района с оставленной техникой.

О начале специальной операции на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. В обращении к согражданам он пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

