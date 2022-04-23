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В Турции оценили возможность российских компаний вести бизнес в стране

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что российские компании могут вести бизнес в стране

Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу оценил возможность российских компаний вести бизнес в республике. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщила турецкая газета Daily Sabah.

Чавушоглу отметил, что Турция не участвует в санкциях. «Если компания [из России] хочет вести бизнес [в Турции], она должна соблюдать наши и международные законы, — заявил он. Уточняется, что глава МИД республики сообщил об этом журналистам во время путешествия в страны Латинской Америки.

Ранее Чавушоглу высказался о возможности присоединения Турции к антироссийским санкциям.

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Маргарита Щигарева
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