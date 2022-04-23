В России выявили 8829 заболевших COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 8829 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили еще 8829 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии составило 18 128 691. Такие данные передает в субботу, 23 апреля, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом днем ранее, 22 апреля, медики зафиксировали 9001 нового заболевшего. 21 апреля стало известно, что оказались заражены инфекцией еще 8875 пациентов.

Наибольшее число заражений выявили в Санкт-Петербурге (603), Москве (602) и Московской области (407). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (6), Ненецком автономном округе (5) и Магаданской области (4). В Тыве врачи зафиксировали еще двоих зараженных.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 2682. При этом выздоровели и были выписаны из больницы еще 13 030 пациентов. За время пандемии вылечились от инфекции 17 464 120 человек. Умер от осложнений, вызванных инфекцией, еще 171 россиянин. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 374 734 летальных исхода.