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В России выявили 9001 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 9001 нового случая коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 9001 новый случай коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 119 862. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 22 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 8875.

Больше всего заражений выявили в Москве (644), в Санкт-Петербурге (608) и в Московской области (440). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (2 случая), в Республике Тыва (2 случая) и в Магаданской области (3 случая)

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2660. За этот же период 13 480 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 451 090.

За сутки умерли 195 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 374 563 человека.

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Анастасия Шейкина
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