В Крыму оценили перспективы Украины остаться в современных границах

Председатель ОП Крыма Форманчук заявил, что Украина в современных границах не сохранится

Политолог, председатель Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук оценил перспективы Украины сохраниться в современных границах. В беседе с РИА Новости он выразил уверенность в том, что часть территорий страны войдет в состав России.

«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации», — заявил Форманчук.

К таким территориям политолог причислил современную Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Их он назвал «зоной жизненного интереса Крыма как составной части РФ». «Мы не имеем права потерять эти земли», — подчеркнул Форманчук.

Он также счел, что в состав России войдут Николаевская и Одесская области Украины, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Вместе с тем председатель ОП отметил, что окончательно ситуация с территориальными границами Украины прояснится «после завершения военной фазы специальной операции».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик допустил образование Крымского федерального округа после спецоперации России на Украине. По словам депутата, его жителями станут граждане с освобожденных территорий. Перед этим с инициативой восстановить Крымский федеральный округ выступил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.