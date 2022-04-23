Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Евросоюзе задумали возобновить торговые переговоры с Индией

Bloomberg сообщило, что ЕС возобновит торговый диалог с Индией для ослабления связи с РФ

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) намерен вернуться к торговым переговорам с Индией, приостановленным в 2013 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Евросоюз задумал возобновить торговый диалог с Индией для ослабления ее связи с Россией, объяснили собственные источники агентства.

«ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране <...> возможности для диверсификации, отойдя от [зависимости от] России», — отмечается в публикации.

Кроме того, Евросоюз планирует основать Совет по технологиям, к участию в котором пригласит Индию. Эту структуру хотят сформировать, чтобы осуществлять общую координацию по защите данных пользователей, регулирование социальных сетей и развивать цифровизацию.

Ранее Индию призвали отказаться от дружбы с Россией. С таким мнением выступил обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер, который полагает, что Индии следует присоединиться к западному блоку стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-канцлер ФРГ осудил введение эмбарго на российский газ
Россияне сравнили летнее кафе советских времен в Москве с тюремной столовой
РПЦ собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из ЛНР и ДНР
В ЛНР заявили о продолжении помощи жителям Харьковской области
В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
Кадыров заявил о связях чеченоговорящих «шайтанов» с украинскими националистами
В Евросоюзе задумали возобновить торговые переговоры с Индией
ВОЗ сообщила о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей
В США рассказали о разговоре Остина и Шойгу перед началом спецоперации
В Японии удивились оказавшейся слабее рубля иене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.