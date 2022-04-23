Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола

В ДР Конго зафиксирован первый в 2022 году случай заражения лихорадкой Эбола

Фото: Shutterstock

На северо-западе Демократической Республики Конго зафиксировали первый в 2022 году случай заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований.

По данным агентства, заболевание выявлено на северо-западе страны. Информация о личности зараженного не уточняется.

Последняя вспышка лихорадки Эбола закончилась в ДР Конго в декабре прошлого года. Тогда заболели 11 человек, из них шестеро умерли.

Ранее глава научно-исследовательского центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге, доктор биологических наук Александр Семенов оценил шансы соединения коронавируса и Эболы. По мнению вирусолога, мысль о том, что два вируса могут соединиться — «что-то из области дешевой голливудской фантастики», поскольку коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры. «Не может вариант коронавируса — ни омикрон, ни альфа, ни дельта, ни тета, ни любой другой будущий — соединиться с вирусом Эболы подобно так же, как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному», — заявил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о трудностях с исключением России из G20
Количество насекомых в мире сократилось в два раза из-за климата
В США рассказали об обходе российских «глушилок»
Экономист раскрыл способ спасти сбережения от дефолта
В Конго зафиксировали новый случай лихорадки Эбола
Медведева ответила раскритиковавшему Трусову Ягудину
Британский боец UFC из Дагестана получил нового соперника
Семья из Донбасса уехала с «Поля чудес» с подарками от «Единой России»
В Финляндии нашли новый повод ускорить вступление в НАТО
Москвичам пообещали потепление с небольшими осадками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.