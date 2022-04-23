Медведев оценил шансы Европы «протянуть» без российского газа

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Европа «и недели не протянет без российского газа»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «Европа и недели не протянет без российского газа». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя заявление Европейской комиссии (ЕК) о том, что она допускает оплату российского газа в рублях и считает, что указ президента России Владимира Путина все-таки может применяться европейским бизнесом, Медведев иронично заметил, что Москва «ценит последовательность и принципиальность наших европейских партнеров».

«Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут», — оценил он шансы европейского региона.

Ранее Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях. Отмечалось, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая санкций. Одна из возможных схем предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в «Газпромбанке», где деньги будут конвертироваться в рубли.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.