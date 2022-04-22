Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях
Европейская комиссия (ЕК) допустила оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая санкций. Одна из возможных схем предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в «Газпромбанке», где деньги будут конвертироваться в рубли.
Еврокомиссия уточняет, что «российский указ [о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли] не исключает процесс оплаты, который бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».
Требование России
23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.
Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли
Российский лидер поручил Центробанку и правительству определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин подчеркнул, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенными в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.
Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, заявил, что Москва ожидает от европейских покупателей российского газа согласия платить за него в рублях.
С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров
Новак подчеркнул, что для покупателей российского газа сохраняются «максимально комфортные условия». По его словам, само стремление российской стороны получать оплату за газ в рублях логично и вызвано «объективными причинами — желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар».
Реакция мира
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций.
Еврокомиссия провела очень глубокий юридический анализ требования России платить за газ в рублях и считает, что это не только создаст риски для компаний, но и приведет к обходу санкций ЕС против России
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна отказывается следовать требованию России по расчетам за газ в рублях. По его словам, компании, покупающие топливо, не должны сталкиваться с необходимостью заводить рублевые счета.
Линднер подчеркнул, что частные предприятия должны соблюдать условия контрактов и оплачивать поставки в долларах и евро. Глава ведомства заявил, что Германия и ее союзники готовы к следующему пакету антироссийских санкций.
Италия также отказалась платить за поставки российского газа в рублях. По словам главы МИД страны Луиджи Ди Майо, это означало бы обход европейских санкций.
Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка
Ди Майо считает, что с технической точки зрения такими требованиями Россия вводит эмбарго против самой себя.
При этом Армения начала осуществлять платежи за газ из России в рублях. По мнению министра экономики страны Вагана Керобяна, следует двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами ЕАЭС. «С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — отметил он.
Керобян отметил, что последние несколько платежей за газ Армения осуществила именно в рублях по соответствующему курсу. По его словам, ценообразование формируется в долларах. Эту возможность подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь, заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, так как у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.
«В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — сказал он, отметив, что венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов.
Отказ от российского газа
Министр голландской климатической и энергетической политики Роб Джеттен заявил, что Нидерланды намерены полностью отказаться от российских нефти и газа к концу 2022 года.
Представитель министерства экономики и климатической политики Питер тен Брюггенкате отметил, что что правительство Нидерландов будет субсидировать энергетические компании для заполнения своего газохранилища Бергермеер до 70 процентов к концу года. Меры обойдутся правительству в примерно 623 миллиона евро (около 672 миллионов долларов).
Срок отказа от российского газа также назвала Италия. По словам министра по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани, страна станет независимой от импорта газа из России ко второй половине 2023 года.
Мы отдаем за энергоносители России почти миллиард евро в день и, понятно, таким образом финансируем военные действия
Кроме того, Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщил, что все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ.
Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа, и мы будем использовать подземное хранилище газа в Латвии
Германия тоже собирается полностью отказаться от поставок российских энергоресурсов. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что укрепление энергетического сотрудничества с Россией было ошибкой со стороны германского правительства.