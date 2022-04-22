Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа в рублях

Европейская комиссия (ЕК) допустила оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая санкций. Одна из возможных схем предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в «Газпромбанке», где деньги будут конвертироваться в рубли.

Еврокомиссия уточняет, что «российский указ [о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли] не исключает процесс оплаты, который бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».

Требование России

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Иностранные покупатели должны открыть счета в «Газпромбанке», в том числе рублевый. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин Президент России

Российский лидер поручил Центробанку и правительству определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин подчеркнул, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенными в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, заявил, что Москва ожидает от европейских покупателей российского газа согласия платить за него в рублях.

С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров Александр Новак Вице-премьер России

Новак подчеркнул, что для покупателей российского газа сохраняются «максимально комфортные условия». По его словам, само стремление российской стороны получать оплату за газ в рублях логично и вызвано «объективными причинами — желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар».

Реакция мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций.

Еврокомиссия провела очень глубокий юридический анализ требования России платить за газ в рублях и считает, что это не только создаст риски для компаний, но и приведет к обходу санкций ЕС против России Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна отказывается следовать требованию России по расчетам за газ в рублях. По его словам, компании, покупающие топливо, не должны сталкиваться с необходимостью заводить рублевые счета.

Линднер подчеркнул, что частные предприятия должны соблюдать условия контрактов и оплачивать поставки в долларах и евро. Глава ведомства заявил, что Германия и ее союзники готовы к следующему пакету антироссийских санкций.

Италия также отказалась платить за поставки российского газа в рублях. По словам главы МИД страны Луиджи Ди Майо, это означало бы обход европейских санкций.

Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка Луиджи Ди Майо Министр иностранных дел Италии

Ди Майо считает, что с технической точки зрения такими требованиями Россия вводит эмбарго против самой себя.

При этом Армения начала осуществлять платежи за газ из России в рублях. По мнению министра экономики страны Вагана Керобяна, следует двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами ЕАЭС. «С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — отметил он.

Керобян отметил, что последние несколько платежей за газ Армения осуществила именно в рублях по соответствующему курсу. По его словам, ценообразование формируется в долларах. Эту возможность подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь, заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, так как у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.

«В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — сказал он, отметив, что венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов.

Отказ от российского газа

Министр голландской климатической и энергетической политики Роб Джеттен заявил, что Нидерланды намерены полностью отказаться от российских нефти и газа к концу 2022 года.

Представитель министерства экономики и климатической политики Питер тен Брюггенкате отметил, что что правительство Нидерландов будет субсидировать энергетические компании для заполнения своего газохранилища Бергермеер до 70 процентов к концу года. Меры обойдутся правительству в примерно 623 миллиона евро (около 672 миллионов долларов).

Срок отказа от российского газа также назвала Италия. По словам министра по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани, страна станет независимой от импорта газа из России ко второй половине 2023 года.

Мы отдаем за энергоносители России почти миллиард евро в день и, понятно, таким образом финансируем военные действия Роберто Чинголани Министр по экологической модернизации и трансформации Италии

Кроме того, Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщил, что все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ.

Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа, и мы будем использовать подземное хранилище газа в Латвии Кришьянис Кариньш Премьер-министр Латвии

Германия тоже собирается полностью отказаться от поставок российских энергоресурсов. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что укрепление энергетического сотрудничества с Россией было ошибкой со стороны германского правительства.