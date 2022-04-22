Нидерланды назвали сроки отказа от российских нефти и газа

В правительстве Нидерландов заявили об отказе от российских нефти и газа к концу 2022 года

Нидерланды намерены полностью отказаться от российских нефти и газа к концу 2022 году. Такой срок назвал министр голландской климатической и энергетической политики Роб Джеттен, сообщает CNN.

Представитель министерства экономики и климатической политики Питер тен Брюггенкате заявил, что правительство Нидерландов будет субсидировать энергетические компании для заполнения своего газохранилища Бергермеер до 70 процентов к концу года. Субсидии посчитали необходимыми, чтобы стимулировать импорт газа по текущим ценам. Меры обойдутся правительству в примерно 623 миллиона евро (около 672 миллионов долларов).

Срок отказа от российского газа также назвала Италия. Министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани заявил, что страна станет независимой от импорта газа из России ко второй половине 2023 года.

Германия тоже собирается полностью отказаться от поставок российских энергоресурсов. О таком намерении заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что укрепление энергетического сотрудничества с Россией было ошибкой со стороны германского правительства.