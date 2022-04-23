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РПЦ собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из ЛНР и ДНР

РПЦ собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из ЛНР, ДНР и с Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Русская православная церковь (РПЦ) собрала более 200 миллионов рублей на помощь эвакуированным из Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины, рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

По его словам, представители 52 епархий РПЦ работают в российских пунктах временного размещения. Они оказывают помощь более 32 тысячам переселенцев. «Было собрано более 200 миллионов рублей на помощь беженцам», — уточнили в РПЦ.

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Митрополит добавил, что людей приняли в 47 церковных учреждениях России, Украины и других стран. РПЦ собрала и передала около 860 тонн гумпомощи. Более 465 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, а также Запорожскую епархии.

Ранее украинские националисты в Херсоне предприняли попытки устроить разного рода провокации, а также запугивали людей, когда им раздавали гуманитарную помощь из России.

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Марина Совина
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