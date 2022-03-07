Украинские националисты попытались запугать людей при раздаче гумпомощи

Украинские националисты в Херсоне предпринимали попытки устроить разного рода провокации, а также запугивали людей, когда им раздавали гуманитарную помощь из России, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что российским военнослужащим удалость пресечь попытки нарушения общественного порядка, благодаря чему каждый нуждающийся получил гумпомощь. Отмечается, что всего в Херсон и располагающиеся рядом населенные пункты было доставлено 140 тонн гуманитарной помощи.

Ранее испанский политолог, военный корреспондент Альберто Гарсия Уотсон предрек неминуемое уничтожение всей украинской военной техники в ходе российской военной спецоперации в Донбассе. Он уверен, что Россия достигнет всех намеченных целей в ближайшие дни.