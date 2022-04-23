В ЛНР заявили о продолжении помощи жителям Харьковской области

МВД ЛНР заявило о продолжении гуманитарной помощи жителям Харьковской области

МВД Луганской народной республики (ЛНР) заявило о продолжении гуманитарной помощи жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы министерства Роман Ведмеденко.

«Мы собираем заявки от тех, кто нуждается, какая еще им необходима помощь в будущем. Это сегодня была только первая часть. Я думаю, что мы работу поставим на постоянной основе», — сказал Ведмеденко, добавив, что жителям региона очень тяжело.

«Здесь сейчас нет ни газа, ни света, ни воды. Тем более здесь малые дети, и грудные есть», — заявил первый замминистра. По его словам, сейчас ведомство соберет и поможет всем категориям и вещевым довольствием, и продуктами питания, а также питьевой водой.

Луганская народная республика никогда не бросит своих, добавил Ведмеденко.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что спецслужбы и военнослужащие республики начали проводить фильтрационные мероприятия в Харьковской области, призванные выявить связанных с Вооруженными силами Украины людей. Речь идет о проверке местных жителей и ветеранов боевых действий на причастность к тайным связям с действующими украинскими военными.