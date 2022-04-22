ЛНР объявила о начале фильтрационных мероприятий в Харьковской области

МВД ЛНР начало проверять жителей Харьковской области на причастность к ВСУ

Спецслужбы и военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) начали проводить фильтрационные мероприятия в Харьковской области, призванные выявить связанных с Вооруженными силами Украины (ВСУ) людей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале МВД ЛНР.

Речь идет о проверке местных жителей и ветеранов боевых действий на причастность к тайным связям с действующими украинскими военными. Они могут сообщать Киеву сведения о перемещении российской техники, координировать деятельность диверсантов.

«Одно из таких лиц, бывший военнослужащий, передавал данные о передвижениях и базировании колонн военной техники Российской Федерации своим старым товарищам-сослуживцам», — объявили в министерстве. Подробности и содержание фильтрационных мер в Луганске не раскрывают.

Ранее стало известно, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий предложил организовать гуманитарный коридор от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» в Мариуполе с помощью крестного хода.

Он выразил уверенность, что молитвенное шествие позволит защитить мирных граждан от обстрелов с обеих сторон. Временем организации коридора священнослужитель предложил избрать промежуток от Страстной пятницы до Пасхи (22-24 апреля).