Популярный телеведущий пожаловался на угрозу в соцсети

Ведущий Макаров показал в Telegram комментарий с угрозой от пользователя соцсети

Популярный российский телеведущий, певец и участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров пожаловался на угрозу от пользователя сети. О неприятном заявлении незнакомца он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист показал скриншот комментария из «ВКонтакте», размещенного под публикацией в одной из групп, посвященных музыке. Неизвестный сообщил, что Макаров сильно его раздражает. Комментатор также заявил, что причинил бы вред звезде, если бы знал его адрес проживания.

Макаров, высказываясь об инциденте, отметил, что спокойно относится к тому факту, что он может кому-то не нравиться. Однако сообщение от пользователя соцсети он назвал «явным перебором». «[Это] прямая угроза, за которую он будет привлечен к уголовной ответственности! А после этого кто-то удивляется, что у артистов развивается страх публично где-то появляться», — эмоционально отреагировал телеведущий.

Он также призвал поклонников отправлять жалобы на аккаунт пользователя соцсети, заявившего о готовности напасть на него. На момент написания материала комментарий юзера о Макарове уже недоступен.

Ранее Макаров также рассказал о неприятном случае, который произошел с ним во время гастролей с кавээнщиками. Телеведущий заявил, что нетрезвая зрительница во время выступления начала на него кричать. По словам артиста, агрессивную женщину вывела из зала охрана.