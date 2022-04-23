Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники. Об этом заявил посол Малайзии в Москве Бала Чандран в беседе с РИА Новости.

Посол отметил, что в настоящее время он не осведомлен о каких-либо переговорах на правительственном уровне, однако выразил надежду на диалог между бизнесом. По его словам, Малайзия является одним из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 миллиарда долларов. «Сектор электроники обеспечивает почти шесть процентов ВВП Малайзии», — отметил он.

Чандран также подчеркнул, что малазийская экономика очень открытая. «Мы — торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», —сказал он.

Ранее тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством электроники и компьютерной техники, сообщила о приостановке поставок в Россию из-за проблем с логистикой, возникших в результате введенных против Москвы санкций. Кроме того, в ASUS сообщили, что они оказывают помощь всем сотрудникам компании и их семьям, оказавшимся в условиях гуманитарного кризиса на Украине, — будет выделено около одного миллиона долларов в фонд помощи пострадавшим.