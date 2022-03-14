В ASUS заявили об остановке поставок электроники в Россию

Тайваньская компания ASUS сообщила о приостановке поставок в Россию из-за логистики

Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством электроники и компьютерной техники, сообщила о приостановке поставок в Россию из-за проблем с логистикой, возникших в результате введенных против Москвы санкций. Об этом сообщает РБК.

Как заявили представители компании, санкции привели к серьезным проблемам по всей цепочке поставок, затрагивающих как логистику, так и банковские услуги, в результате чего импорт электроники практически остановился. Кроме того, в ASUS сообщили, что они оказывают помощь всем сотрудникам компании и их семьям, оказавшимся в условиях гуманитарного кризиса на Украине, — будет выделено около одного миллиона долларов в фонд помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России. О возможности ухода компании с российского рынка заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Киева к фирме прекратить отношения с Россией.

4 марта сообщалось, что корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Согласно заявлению компании, решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Microsoft координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.