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Российская актриса заявила об избиении в Италии

Актриса Агния Мищенко-Бродская заявила, что ее избили в Италии украинские беженцы

Фото: Shutterstock

Российская актриса Агния Мищенко-Бродская сообщила о нападении со стороны украинских беженцев в Италии. В беседе с «Известиями» артистка рассказала, что уже обратилась в правоохранительные органы.

«Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы», — заявила девушка в беседе с журналистами издания.

В Telegram-канале «Известий» опубликовали короткое видео, в котором заплаканная актриса обращается к жителям Украины и спрашивает, что она сделала плохого.

13 апреля сообщалось, что суд в Вене во вторник вынес обвинительный приговор миллионеру из Украины, угрожавшему подростку ножом из-за пяти евро. Его признали виновным в вымогательстве и приговорили к девяти месяцам заключения, восемь из них — условно.

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Варвара Кошечкина
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