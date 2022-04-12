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Украинский миллионер в Вене напал с ножом на парковщика из-за пяти евро

Сбежавший из Украины миллионер попал под суд в Вене за угрозу ножом из-за пяти евро

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Суд в Вене во вторник вынес обвинительный приговор миллионеру из Украины, угрожавшему подростку ножом из-за пяти евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 12 марта. 38-летний финансист, обладающий миллионными активами, не смог оплатить парковку и набросился с ножом на 17-летнего парковщика. Выяснилось, что мужчина бежал в Австрию с женой и двумя детьми незадолго до начала российской спецоперации и неделю жил в машине. Позднее семья нашла убежище в квартире в центре Вены, но за день до инцидента у них украли сумку с 30 тысячами долларов.

Уголовный суд признал украинца виновным в вымогательстве, его приговорили к девяти месяцам заключения, восемь из них — условно.

8 апреля журналист из Германии Кристоф Херстел предупредил, что из-за наплыва украинских беженцев в Европе возрастает возможность раскола между местным населением. «Германия приняла более 300 тысяч беженцев, население страны с радостью им помогает. Но с некоторыми возникают проблемы. Например, в Дании беженцам, которые нарушают закон, будет отказано в убежище. На данный момент совершено более 300 преступлений против русских и лишь 100 против украинцев», — заявил он.

Херстел считает, что украинские беженцы давно угрожают живущим в стране русским. Это большая проблема, подчеркнул германский журналист. Тем не менее Херстел предсказал, что полиция будет принимать необходимые меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти.

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Марина Совина
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