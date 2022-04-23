В Минобороны России рассказали о потерях нацгвардии Украины

Минобороны опубликовало новые данные о потерях Национальной гвардии Украины

Минобороны (МО) России опубликовало новые данные о потерях военных Нацгвардии Украины (НГУ), полученные из украинских документов. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Представленные источники показывают, сколько военнослужащих 27 отдельной бригады (в/ч 3066) и 15 отдельного батальона (в/ч 3055) по состоянию на 29 марта 2022 года были ранены, убиты, попали в плен или пропали без вести. В документах указаны обстоятельства их гибели и места захоронения, а также диагнозы раненых солдат. Стало известно, что в конце марта войсковую часть самовольно покинули 69 человек.

Ранее МО сообщило, что более 860 военных нацгвардии Украины дезертировали в марте. Больше всего фактов дезертирства подтверждено в воинской части 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) — 152 человека. Помимо этого, 37 военнослужащих отказались выполнять приказы и покинули воинскую часть 3057, в состав которой входит отряд «Азов».

