Илон Маск высмеял Билла Гейтса

Бизнесмен Маск высмеял Гейтса, сравнив его фото с эмодзи беременного мужчины в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск высмеял бизнесмена Билла Гейтса, сравнив его с беременным мужчиной. Соответствующий пост появился в субботу, 23 апреля, в Twitter-аккаунте основателя Tesla.

Маск опубликовал коллаж, состоящий из двух изображений. Одно из них — фотография Гейтса в синем поло с заметно выпирающим животом. На другой картинке изображено эмодзи беременного мужчины, который тоже одет в синюю одежду и держит руки на животе.

В комментариях многие юзеры раскритиковали бизнесмена. Его шутку о Гейтсе пользователи сочли грубой. «Билл Гейтс буквально изобрел компьютеры. Прояви уважение и удали этот пост», «Ты только что потерял уважение в моих глазах», «Свобода слова не означает свободу травли», — обратились они к Маску. Вместе с тем другие комментаторы заявили, что пост предпринимателя их рассмешил.

Перед этим в сети были опубликованы скриншоты личной переписки Маска с Гейтсом. Предприниматели должны были обсудить вопрос благотворительности относительно изменений климата, однако между ними возникли разногласия. Маск, комментируя скриншоты в Twitter, подтвердил их подлинность.

Ранее Маск также назвал цель покупки соцсети Twitter. Он заявил, что хочет создать платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. Вместе с тем бизнесмен указал на свою неуверенность в том, что он сможет приобрести компанию.