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В Италии раскрыли намерения Байдена на Украине

Генерал Трикарико: США и Британия не заинтересованы в завершении украинского кризиса
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший начальник штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико в эфире телеканала La7 раскрыл намерения президента США Джо Байдена на Украине.

По его словам, руководство Соединенных Штатов и Великобритании не заинтересовано в завершении украинского кризиса. Он отметил, что слова «переговоры» и «прекращение огня» ни разу не прозвучало из уст Байдена, генсека НАТО Йенса Столтенберга, госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также представителей стран Балтии, и Польши.

«Потому что они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чем говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят», — сказал он.

Трикарико считает, что Столтенберг является «резонатором» Байдена, а Британия в своей «категоричности и агрессивности» даже превосходит американских чиновников.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что просчет Байдена и его советников, которые считали, что военная помощь Вашингтона сможет способствовать деэскалации украинского кризиса, превратит запад Украины в полигон для российских военных.

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Марина Совина
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