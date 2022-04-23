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Захарова заявила о провокации США и НАТО на Украине

Представитель МИД России Захарова заявила о провокации США и НАТО на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что США вместе с союзниками по НАТО находится на финальной стадии подготовки провокации на Украине.

По ее словам, США в координации с партнерами по НАТО перешли к окончательной стадии проработки провокаций на Украине. «Которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов», — отметила она.

Ранее представитель МИД назвала провокацией заявления Госдепа США о Мариуполе. По мнению Захаровой, американские власти намеренно разжигают конфликт на Украине.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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