Захарова заявила о провокации США и НАТО на Украине

Представитель МИД России Захарова заявила о провокации США и НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что США вместе с союзниками по НАТО находится на финальной стадии подготовки провокации на Украине.

По ее словам, США в координации с партнерами по НАТО перешли к окончательной стадии проработки провокаций на Украине. «Которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов», — отметила она.

Ранее представитель МИД назвала провокацией заявления Госдепа США о Мариуполе. По мнению Захаровой, американские власти намеренно разжигают конфликт на Украине.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.