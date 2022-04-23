Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о разговоре Остина и Шойгу перед началом спецоперации

Washington Post рассказала о «напряженном» разговоре Остина и Шойгу перед спецоперацией
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Biden Transition via CNP / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу за шесть дней до начала специальной операции на Украине, пишет американская газета The Washington Post.

По данным издания, перед спецоперацией, 18 февраля, между политиками произошел «напряженный» телефонный разговор. Автор пишет, что Остин знал о намерениях Москвы и высказал это коллеге. Шойгу якобы ответил ему, что Россия перенаправила войска с одного региона в другой из-за учений.

«Напряженный последний телефонный разговор между двумя высшими должностными лицами министерства обороны, описанный людьми, знакомыми с тем, как все развивалось, был одним из многочисленных действий, которые Остин предпринял в преддверии спецоперации», — рассказало издание.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся» О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся»О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
Сегодня

Ранее сообщалось, что разговор шефа Пентагона с российским коллегой состоялся по инициативе американской стороны. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил, что ее основная цель — помочь людям, живущим в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-канцлер ФРГ осудил введение эмбарго на российский газ
Сын миллиардера Ротенберга рассказал о своем будущем в «Локомотиве»
В Италии оценили вероятность спада экономики
Россияне сравнили летнее кафе советских времен в Москве с тюремной столовой
РПЦ собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из ЛНР и ДНР
В ЛНР заявили о продолжении помощи жителям Харьковской области
В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
Кадыров заявил о связях чеченоговорящих «шайтанов» с украинскими националистами
В Евросоюзе задумали возобновить торговые переговоры с Индией
ВОЗ сообщила о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.