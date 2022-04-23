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В РПЦ выразили беспокойство из-за возможных провокаций на Украине в ночь Пасхи

Легойда заявил о получении РПЦ сообщений о подготовке провокаций в ночь Пасхи на Украине

Фото: Shutterstock

Русская православная церковь (РПЦ) получает информацию, указывающую на подготовку провокаций на Украине в пасхальную ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится привнести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий», — добавил он.

Легойда отметил, что в РПЦ молятся о том, чтобы трагедии не случилось.

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Варвара Кошечкина
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