В РПЦ выразили беспокойство из-за возможных провокаций на Украине в ночь Пасхи

Легойда заявил о получении РПЦ сообщений о подготовке провокаций в ночь Пасхи на Украине

Русская православная церковь (РПЦ) получает информацию, указывающую на подготовку провокаций на Украине в пасхальную ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится привнести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий», — добавил он.

Легойда отметил, что в РПЦ молятся о том, чтобы трагедии не случилось.