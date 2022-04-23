В СКР возбудили дело из-за смерти ребенка после падения из окна

В СКР возбудили дело из-за смерти мальчика после падения с шестого этажа на юге Москвы

В Москве возбудили дело после смерти мальчика из-за падения из окна жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 23 апреля ребенок 2018 года рождения, оставшись на короткое время без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса малыша и выпала, после чего мальчик сорвался с высоты шестого этажа. От полученных повреждений он скончался в машине скорой помощи.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В СКР напомнили, что, открывая окна и проветривая помещение, родители должны следить за тем, где находятся их дети.

Ранее сообщалось, что в Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа и выжил.