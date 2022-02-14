В российском городе двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и выжил

В Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа и выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале «Барнаул №1».

Все произошло утром в понедельник, 14 февраля, в многоэтажном доме по адресу Южный Власихинский.

По сведениям канала, родители мальчика открыли окно в детской комнате. В это время оставшийся без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал вниз.

Ребенка доставили в больницу с переломом ноги. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Перми годовалый мальчик также выпал из окна девятого этажа и остался цел благодаря сугробу. Все произошло в многоэтажке на шоссе Космонавтов. Предварительно установлено, что ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. В это время в квартире находилась мать мальчика. В тот момент россиянка занималась домашними делами.