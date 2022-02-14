Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и выжил

В Барнауле оставшийся без присмотра мальчик выпал из окна шестого этажа и выжил

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа и выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале «Барнаул №1».

Все произошло утром в понедельник, 14 февраля, в многоэтажном доме по адресу Южный Власихинский.

По сведениям канала, родители мальчика открыли окно в детской комнате. В это время оставшийся без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал вниз.

Ребенка доставили в больницу с переломом ноги. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Перми годовалый мальчик также выпал из окна девятого этажа и остался цел благодаря сугробу. Все произошло в многоэтажке на шоссе Космонавтов. Предварительно установлено, что ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. В это время в квартире находилась мать мальчика. В тот момент россиянка занималась домашними делами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ОКР отреагировал на решение CAS о допуске Валиевой до Олимпиады
Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России
Киргизский чиновник обрадовался страху русских перед мигрантами
Минфин назвал основную угрозу при запрете криптовалют в России
Кремль прокомментировал допуск Валиевой к личному турниру на Олимпиаде
Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине
Актер Валерий Николаев оказался в психиатрической клинике
Мужчина похудел на 48 килограммов и стал чемпионом по бодибилдингу
Кремль оценил готовность России стрелять по иностранным кораблям
Песков прокомментировал госпитализацию Жириновского и Зюганова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.