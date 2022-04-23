Роднина оценила призыв отстранить российских игроков НХЛ от матчей в Праге
Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека отстранить российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от матчей в Праге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Роднина заявила, что не нужно обращать внимание на подобные высказывания. «Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. А тут... Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», — посчитала она.
22 апреля Гашек выступил с призывом об отстранении российских игроков НХЛ. Он заявил, что обращается к правительству Чехии, а также организаторам матчей и спонсорам.
Матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 пройдут в Праге 7-8 октября. «Нэшвилл Предаторс» проведет две встречи с «Сан-Хосе Шаркс».
Гашек — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Последним клубом в игровой карьере чеха был столичный «Спартак».