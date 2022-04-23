Роднина оценила призыв отстранить российских игроков НХЛ от матчей в Праге

Роднина заявила, что не нужно делать рекламу призвавшему отстранить россиян из НХЛ Гашеку

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека отстранить российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от матчей в Праге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что не нужно обращать внимание на подобные высказывания. «Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. А тут... Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», — посчитала она.

22 апреля Гашек выступил с призывом об отстранении российских игроков НХЛ. Он заявил, что обращается к правительству Чехии, а также организаторам матчей и спонсорам.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 пройдут в Праге 7-8 октября. «Нэшвилл Предаторс» проведет две встречи с «Сан-Хосе Шаркс».

Гашек — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Последним клубом в игровой карьере чеха был столичный «Спартак».