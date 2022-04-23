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Рогозин назвал одну из вероятных причин начала третьей мировой войны

Рогозин заявил, что третья мировая война может начаться из-за противоспутникового оружия

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил вероятность начала третьей мировой войны из-за применения противоспутникового оружия. Одну такую причину он назвал в эфире телеканала «Россия 24», его слова цитирует РИА Новости.

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli (формальный повод для объявления войны — прим. "Ленты.ру") однозначно совершенно», — рассказал политик.

Рогозин призвал россиян не верить властям США, которые высказываются за мораторий на испытания противоспутникового оружия. По его словам, в Америке уже провели и завершили эти мероприятия, а теперь правительство пытается изобразить из себя «голубя мира». Глава «Роскосмоса» заявил, что в скором будущем оружие массового поражения в космосе может стать новой реальностью, у США уже есть такие наработки, например засекреченный мини-шаттл X-37B, который способен переносить оружие и разведывательные аппараты.

Чиновник подчеркнул, что у Китая и России есть предложение по договору о запрете выведения оружия в космос, однако в США не спешат присоединиться к этой инициативе.

Ранее Рогозин рассказал о биооружии Украины. По его словам, оно способно поражать репродуктивную систему россиянок. «Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям», — сказал он.

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Елизавета Новикова
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