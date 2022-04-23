Сдавшийся украинский офицер сообщил о конфликтах националистов и морпехов

Сдавшийся украинский офицер Лабузов заявил о конфликтах «Азова» с морскими пехотинцами

Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА Новости, что националисты батальона «Азов», против бойцов которого в России заведено уголовное дело, конфликтовали с морскими пехотинцами.

Бойцы «Азова» ставили себя выше не только морпехов, но и в целом бойцов украинской армии, заявил начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты Украины. Лабузов сообщил, что в 2017 году четверым морским пехотинцам оказывали медицинскую помощь после конфликта с «азовцами» в Мариуполе.

По словам офицера, подобные конфликты руководство частей пыталось не афишировать. «Я думаю, что шум не стали поднимать, потому что понаехало бы тогда много заинтересованных лиц, в частности военной службы правопорядка», — заявил Лабузов.

Ранее вооруженные силы Украины и националисты совершили поджог корабля управления «Донбасс» в порту Мариуполя.

В начале апреля Япония исключила батальон «Азов» из списка террористов. В ведомстве разъяснили, что в справочнике «Международный терроризм — 2021» украинский батальон оказался на основании информации из японских и иностранных СМИ и без учета независимой оценки.