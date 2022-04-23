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Спорт

Стерлинг вспомнил о попытке Мэуйэзера увести у него девушку

Чемпион UFC Алджамэйн Стерлинг рассказал о попытке Флойда Мэйуэзера увести у него девушку

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг заявил, что боксер Флойд Мэйуэзер попытался увести у него девушку. Спортсмен стал гостем подкаста My Mom's Basement with Robbie Fox.

Стерлинг, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), вспомнил, что в 2016 году в Лас-Вегасе Мэйуэзер попытался увести его невесту Реббеку Круз. Как заявил американец, именитый боксер отправил к паре своих представителей, которые предложили Стерлингу и Круз отправиться на вечеринку, организованную Мэйуэзером.

Боец UFC посчитал, что таким образом боксер проявил интерес к его девушке. Стерлинг заявил представителям Мэйуэзера, что готов на поединок с ним в тот же день. «Уверен, они этого ему так и не сообщили», — отметил действующий чемпион UFC в легчайшем весе.

Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC, одолев россиянина Петра Яна на турнире 10 апреля. Он одержал победу раздельным решением судей. В марте 2021-го он лишил Яна титула: российский боец нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации.

Николай Костюков
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