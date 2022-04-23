Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
2:0
2-й тайм
live
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
2:1
1-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Тайсон Фьюри назвал самое большое сожаление в жизни

Боксер Тайсон Фьюри признался, что сожалеет о сексе до брака

Фото: Matt Davies / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о своем самом большом сожалении в жизни. Его слова приводит The Sun.

33-летний британец признался, что сожалеет о том, что занимался сексом до брака. «Если бы я мог стереть эту часть жизни, это было бы идеально», — отметил Фьюри. «Сейчас воспринимаю это все как что-то отвратительное. Я не религиозен, но хотел бы делать добрые дела, помогать людям», — добавил боксер.

В ночь на 24 апреля Тайсон проведет поединок против соотечественника Диллиана Уайта. Боксеры поспорят за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

В 2015 году Фьюри признавался, что у него был секс более чем с 500 женщинами. Спортсмен женился в 2008 году. Вместе с женой Пэрис он воспитывает шестерых детей.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о поставках в Россию военной техники из Европы вопреки запретам
Моргенштерн рассказал о причинах развода с бывшей женой
Киев рассмотрел возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Жительница Подмосковья убила сожителя ножом и пришла в полицию с повинной
В Госдуме сообщили о трех возможных претендентах на пост Рашкина
Названы секреты безопасного использования смартфона
Костя Цзю назвал главную слабость Фьюри перед боем с Уайтом
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
YouTube лишился более 20 процентов российских авторов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.