Тайсон Фьюри назвал самое большое сожаление в жизни

Боксер Тайсон Фьюри признался, что сожалеет о сексе до брака

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о своем самом большом сожалении в жизни. Его слова приводит The Sun.

33-летний британец признался, что сожалеет о том, что занимался сексом до брака. «Если бы я мог стереть эту часть жизни, это было бы идеально», — отметил Фьюри. «Сейчас воспринимаю это все как что-то отвратительное. Я не религиозен, но хотел бы делать добрые дела, помогать людям», — добавил боксер.

В ночь на 24 апреля Тайсон проведет поединок против соотечественника Диллиана Уайта. Боксеры поспорят за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

В 2015 году Фьюри признавался, что у него был секс более чем с 500 женщинами. Спортсмен женился в 2008 году. Вместе с женой Пэрис он воспитывает шестерых детей.