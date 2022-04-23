В Минобороны рассказали об уничтожении 22 военных объектов Украины

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 22 военных объектов Украины

С помощью высокоточных ракет воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России на Украине 23 апреля было уничтожено 22 военных объекта. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в число уничтоженных объектов вошли два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, а также 11 опорных пунктов и точки сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. «Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей», — добавил представитель оборонного ведомства.

Конашенков указал, что военные также уничтожили три склада вооружения, военной техники и боеприпасов.