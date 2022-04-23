В Германии допустили выгоду России от эмбарго на ресурсы

Экономист Штайгер допустил, что эмбарго на ресурсы из России может быть выгодным Москве

Генеральный секретарь экономического совета при германском Христианско-демократическом союзе (ХДС) Вольфганг Штайгер допустил, что введение Европой эмбарго на ресурсы из России теоретически может обернуться выгодой для Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил Штайгер в интервью газетам редакционной группы Funke, для коммерческих и частных потребителей в Германии и Европе расторжение действующих энергетических контрактов приведет к серьезным последствиям. Он отметил, что сейчас компании уже находятся под большим давлением из-за роста цен на оптовых рынках.

«Сейчас много говорят о газе. Но мы не должны быть наивными, когда речь заходит об отказе от долгосрочных и недорогих контрактов на поставки угля и нефти: Россия может из этого даже извлечь пользу. Потому что тогда на мировом рынке она могла бы добиться невероятно высокой цены на эти высвободившиеся объемы», — объяснил Штайгер.

Ранее авторы британского издания Financial Times предрекли Германии «худший экономический кризис со времен Второй мировой войны». По их мнению, гибель экономики ФРГ может произойти в случае, если Берлин введет эмбарго на российские энергоносители. Согласно прогнозу, ВВП Германии в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5 процента, что, в свою очередь, погубит экономику страны.

Согласно подсчетам Бундесбанка, немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет 2 процента в этом году.

