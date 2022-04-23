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В Великобритании предрекли гибель экономики Германии

FT: экономике Германии грозит гибель из-за введения эмбарго на российские энергоносители

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германии грозит «худший экономический кризис со времен Второй мировой войны», предрекло британское издание Financial Times.

Авторы материала считают, что гибель экономики ФРГ может произойти в случае, если Берлин введет эмбарго на российские энергоносители. Согласно прогнозу, ВВП Германии в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5 процента, что, в свою очередь, погубит экономику страны, которая, как пишет издание, уже является «больным человеком» Европы.

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Согласно подсчетам Бундесбанка, немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет 2 процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.

До этого вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор предупреждал, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть 10 процентов. По его прогнозу, в течение года уровень инфляции составит семь-восемь процентов, а, возможно, и 10 процентов. Инфляция может достичь двузначного показателя в случае более ограниченного ввоза энергоносителей.

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Марина Совина
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