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В ФРГ предупредили о двузначной инфляции из-за ограничения ввоза энергоресурсов

В Deutsche Bank предупредили об инфляции в ФРГ 10% при ограничении импорта энергоресурсов

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор предупредил, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть 10 процентов. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По прогнозу вице-президента крупнейшего финансового института ФРГ, в течение года уровень инфляции составит семь-восемь процентов, а, возможно, и 10 процентов. Инфляция может достичь двузначного показателя в случае более ограниченного ввоза энергоносителей.

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В этой связи фон Рор высказался за увеличение процентных ставок, «чтобы инфляционные ожидания не закрепились на высоком уровне». В то же время он предупредил, что в случае ограниченного импорта энергоресурсов германская экономика может столкнуться со стагнацией или даже сокращением — при одновременно высоких темпах роста цен. «Однако есть одна вещь, которую мы не должны упускать из виду: в Германии сильные компании и крепкая экономика», — успокоил он.

Инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет, с момента объединения страны в 1990 году. В последний раз инфляция была такой осенью 1981 года, тогда цены на нефть взлетели из-за последствий ирано-иракской войны.

Ранее пять ведущих экономических исследовательских институтов Германии предсказали, что отказ Евросоюза от импорта энергоносителей из России приведет к серьезному спаду в экономике ФРГ и потере сотен тысяч рабочих мест. Если власти примут такое решение, рост крупнейшей экономики Европы замедлится с 2,9 процента в 2021 году до 1,9 процента в 2022 году, а в 2023-м Германию и вовсе ждет рецессия — ВВП сократится на 2,2 процента.

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Марина Совина
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