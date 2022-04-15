В Германии предсказали спад экономики из-за отказа от российского газа

Экономисты пяти институтов Германии предсказали рецессию из-за отказа от газа России

Отказ Евросоюза от импорта энергоносителей из России приведет к серьезному спаду в экономике Германии и потере сотен тысяч рабочих мест. Такой вывод сделали пять ведущих экономических исследовательских институтов страны в совместном прогнозе, опубликованном на сайте Кильского института мировой экономики.

В подготовке доклада участвовали Кильский институт мировой экономики, Немецкий институт экономических исследований (Берлин), Институт экономических исследований IFO (Мюнхен), Институт экономических исследований IWH (Галле) и Рейнско-Вестфальский институт RWI (Эссен). Документ содержит два сценария развития экономики Германии.

Неблагоприятный сценарий, по мнению экономистов, состоит в полном эмбарго российских нефти и газа. Если власти примут такое решение, рост крупнейшей экономики Европы замедлится с 2,9 процента в 2021 году до 1,9 процента в 2022 году, а в 2023-м Германию и вовсе ждет рецессия — ВВП сократится на 2,2 процента. Развитие ситуации по такому сценарию приведет к экономическим потерям в 220 миллиардов евро (6,5 процента годового объема производства). Кроме того, будет уничтожено более 400 тысяч рабочих мест, а инфляция в 2022 году взлетит до рекордного уровня в послевоенной Германии — 7,3 процента.

Другой — базовый — сценарий подразумевает, что поставки энергоносителей из России продолжатся, а экономическая эскалация на фоне военной спецоперации прекратится. В этом случае прогнозы экспертов гораздо более оптимистичны: рост экономики Германии составит 2,7 процента в 2022 году и 3,1 процента — в 2023-м. Инфляция в текущем году составит 6,1 процента, а уровень безработицы — всего 5 процентов.

В начале апреля министр экономики Германии Роберт Хабек допустил, что отказ от российского газа поставит крест на процветании страны. По его словам, у Германии нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами. Позже министр призвал граждан экономить электроэнергию уже сейчас и бросить машины, чтобы сократить зависимость от российского топлива.