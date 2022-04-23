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Костя Цзю назвал главную слабость Фьюри перед боем с Уайтом

Костя Цзю назвал недисциплинированность главной слабостью Фьюри перед боем с Уайтом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от боя между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Об этом сообщает РБК.

Спортсмен назвал главной слабостью Фьюри недисциплинированность по отношению к тренировкам. «Если он в хорошей форме, то его сложно будет победить, если неподготовленный, то, увы, бокс есть бокс. А Ден Уайт — внушительный боец», — заявил Цзю.

Боксер добавил, что для Фьюри бой против Уайта вряд ли будет последним в карьере. «Он захочет какого-нибудь реванша», — отметил Цзю.

22 февраля обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Фьюри подписал контракт на титульный бой с Уайтом. Встреча состоится в ночь на воскресенье, 24 апреля, в Лондоне.

Алексей Гусев
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