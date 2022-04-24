Трамп назвал пожимающего руки воздуху Байдена движением в ад

Бывший президент США Трамп заявил, что нынешняя администрации страны разрушает страну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация США разрушает страну, придя к власти в результате мошеннических выборов, растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад. Его слова приводит РИА Новости.

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают», — сказал Трамп, добавив, что США разрушают, и страна «следует в ад».

Трамп назвал причиной происходящего то, что главой государства является Байден. «У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно», — сказал он, вероятно, намекая на два недавних эпизода, когда Байден, завершая мероприятия, протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было.

Бывший американский лидер призвал не «следовать приказам пасхального кролика». По его словам, нынешняя администрация ставит страну на последнее место. Как основание для своего суждения он привел цены на бензин, которые при его администрации равнялись 1,9 доллара за галлон, а теперь «до 5-6-7-8 долларов».

Трамп пояснил, что при прошлой администрации не было инфляции, а сейчас бьет рекорды. «Налоги были урезаны больше, чем при любом президенте в истории США», — сказал он.

Ранее Байден сообщил бывшему президенту Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. По данным газеты The Hill, Байден хочет пойти на второй срок, несмотря на его не самый высокий рейтинг одобрения.