В США Байдена осудили за слова о «геноциде» украинцев

Обозреватель New York Times Даутхат осудил Байдена за слова о «геноциде» на Украине

Слова американского президента Джо Байдена о «геноциде» на Украине, который якобы устроила Россия, не имеют никакого значения, заявил политический аналитик, обозреватель The New York Times Росс Даутхат (Ross Douthat).

По словам эксперта, комментарий главы государства вызвал обеспокоенность у американцев, переживающих о возможном участии США в конфликте на Украине, и похвалу у тех, кто этого добивается. Даутхат считает, что Байден не должен выдвигать подобные обвинения Москве.

«В конфликте с ядерной державой всегда есть заинтересованность в снижении экзистенциальных ставок, а обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально ясных доказательств, как и призывы к смене режима», — осудил он слова политика.

Обозреватель напомнил Вашингтону случаи, когда он закрывал глаза на преступления. «Есть случай, подобный Второй войне в Конго, когда массовые убийства и зверства продолжались в течение многих лет без определения геноцида — или, по сути, вообще без особого внимания Запада», — подчеркнул он.

Даутхат добавил, что США не будут предпринимать меры. Он привел в пример притеснения Китаем уйгурского меньшинства, который в начале 2021 года Госдеп определил как геноцид. «Заявление, которое точно не привело к серьезным международным санкциям для режима в Пекине», — объяснил он. Аналитик считает, что таким же образом слова Байдена о России не будут иметь последствий.

В Кремле заявили, что слова Байдена неприемлемы. В Москве напомнили, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».