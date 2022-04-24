Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США Байдена осудили за слова о «геноциде» украинцев

Обозреватель New York Times Даутхат осудил Байдена за слова о «геноциде» на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Слова американского президента Джо Байдена о «геноциде» на Украине, который якобы устроила Россия, не имеют никакого значения, заявил политический аналитик, обозреватель The New York Times Росс Даутхат (Ross Douthat).

По словам эксперта, комментарий главы государства вызвал обеспокоенность у американцев, переживающих о возможном участии США в конфликте на Украине, и похвалу у тех, кто этого добивается. Даутхат считает, что Байден не должен выдвигать подобные обвинения Москве.

«В конфликте с ядерной державой всегда есть заинтересованность в снижении экзистенциальных ставок, а обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально ясных доказательств, как и призывы к смене режима», — осудил он слова политика.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся» О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся»О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
23 апреля 2022

Обозреватель напомнил Вашингтону случаи, когда он закрывал глаза на преступления. «Есть случай, подобный Второй войне в Конго, когда массовые убийства и зверства продолжались в течение многих лет без определения геноцида — или, по сути, вообще без особого внимания Запада», — подчеркнул он.

Даутхат добавил, что США не будут предпринимать меры. Он привел в пример притеснения Китаем уйгурского меньшинства, который в начале 2021 года Госдеп определил как геноцид. «Заявление, которое точно не привело к серьезным международным санкциям для режима в Пекине», — объяснил он. Аналитик считает, что таким же образом слова Байдена о России не будут иметь последствий.

В Кремле заявили, что слова Байдена неприемлемы. В Москве напомнили, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов
Кинолог предупредил об опасности человеческих лекарств для собак
В России подсчитали ущерб от преступлений за три месяца 2022 года
Найден способ замедлить старение с помощью ходьбы
В США Байдена осудили за слова о «геноциде» украинцев
Диетолог заявила об опасности «французского завтрака»
В России создали каменную бумагу
Режиссер Кубаев возмутился избиением российской актрисы украинскими беженцами
Российские военные разминировали дома в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.