СМИ сообщили о внутренних противоречиях Болгарии из-за поставок оружия Киеву

Bloomberg: Болгария подвержена внутренним противоречиям из-за поставок оружия Украине

Болгария подвержена внутренним противоречиям, виной чему является спорный вопрос о необходимости поставок оружия Киеву, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что страна, будучи членом НАТО, изо всех сил старается остаться в стороне и не поставлять Украине тяжелые вооружения, при том, что является производителем автоматов и боеприпасов. Несмотря на давление европейских партнеров, София воздерживается от увеличения предоставляемой военной помощи Киеву, подчеркивает СМИ.

Агентство пишет, что Болгария придерживается подобного курса из-за внутренней политической ситуации и долгую историю связей с Москвой. Болгарская социалистическая партия, которая придерживается пророссийских взглядов, предупредила о своем выходе из правящей коалиции в том случае, если государство начнет осуществлять поставки оружия на Украину. В то же время, правоцентристская партия «Демократическая Болгария» пригрозила покинуть коалицию, если этого не произойдет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы