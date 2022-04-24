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СМИ сообщили о внутренних противоречиях Болгарии из-за поставок оружия Киеву

Bloomberg: Болгария подвержена внутренним противоречиям из-за поставок оружия Украине

Фото: Pixabay

Болгария подвержена внутренним противоречиям, виной чему является спорный вопрос о необходимости поставок оружия Киеву, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что страна, будучи членом НАТО, изо всех сил старается остаться в стороне и не поставлять Украине тяжелые вооружения, при том, что является производителем автоматов и боеприпасов. Несмотря на давление европейских партнеров, София воздерживается от увеличения предоставляемой военной помощи Киеву, подчеркивает СМИ.

Агентство пишет, что Болгария придерживается подобного курса из-за внутренней политической ситуации и долгую историю связей с Москвой. Болгарская социалистическая партия, которая придерживается пророссийских взглядов, предупредила о своем выходе из правящей коалиции в том случае, если государство начнет осуществлять поставки оружия на Украину. В то же время, правоцентристская партия «Демократическая Болгария» пригрозила покинуть коалицию, если этого не произойдет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы

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Марина Совина
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