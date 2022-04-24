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Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий

Президент Мадуро обвинил лидера Колумбии Дуке в подготовке диверсий по границе Венесуэлы
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Колумбии Иван Дуке организует диверсии на территории боливарианской республики, которые направлены на представителей силовых структур. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión, Мадуро обвинил Дуке в подготовке диверсий по границе Венесуэлы. По его мнению, лидер Колумбии организует нападение на полицейских и военных.

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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