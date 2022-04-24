Россиянка побывала в Калмыкии и описала тур словами «как будто в другой стране»

Автор «Яндекс.Дзена» Давыдова побывала в Калмыкии и рассказала о самобытности республики

Побывавшая в Калмыкии российская туристка Светлана Давыдова сравнила поездку в буддийскую республику с посещением другой страны. Впечатлениями от путешествия она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, целью ее поездки в Калмыкию было цветение тюльпанов — ежегодно в конце апреля в степи начинают распускаться дикие тюльпаны. Туристка предупредила, что застать явление трудно, так как растения цветут всего лишь 10 дней в году, при этом начало периода сложно заранее предугадать из-за погодных условий. Тем не менее автор блога заверила, что в республике проводится большое количество других народных гуляний, ярмарок и фестивалей.

«Отличный вариант, не выезжая из России оказаться как будто в другой стране. Хотя и язык вроде русский, и границу не пересекала, но очень уж самобытное место. Даже за три дня, что я там была, впечатлений получила массу», — такими словами описала свои эмоции россиянка.

Так, туристке удалось побывать на фестивале мяса Махан фест — девушка призналась, что нигде она не видела такого культа национальной мясной кухни и такого количества разных блюд из баранины. Кроме того, путешественница обратила внимание, что в Калмыкии находится большое количество буддийских святынь, например «Одинокий тополь» или самый большой в Европе буддистский храм.

Ранее в марте россиянка отправилась на Байкал зимой, сравнила лед на озере с фотошопом и дала рекомендации по организации поездки. Так, путешественница посоветовала тем, кто едет на Байкал впервые, брать с собой проводника. По ее словам, местные экскурсоводы подскажут правильные маршруты.