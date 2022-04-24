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Режиссер Кубаев возмутился избиением российской актрисы украинскими беженцами

Режиссер Кубаев возмутился избиением актрисы Мищенко-Бродской беженцами с Украины в Италии
Агния Мищенко-Бродская

Агния Мищенко-Бродская. Фото: Кино-театр.ру

Режиссер Рауф Кубаев в беседе с «Пятым каналом» возмутился избиением российской актрисы Агнии Мищенко-Бродской в Италии. Артистка ранее пожаловалась, что это сделали беженцы с Украины.

По мнению кинодеятеля, те слова, которыми украинцы сейчас называют россиян, больше применимы к ним самим, они ведут себя как «орки» в Европе.

«Что я могу сказать? Это поведение совершенно непрошибаемо глупых да зомбированных людей», — сказал Кубаев.

23 апреля российская актриса Агния Мищенко-Бродская сообщила о нападении со стороны украинских беженцев в Италии. Она отметила, что уже обратилась в правоохранительные органы, чтобы те разобрались в происшествии.

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Марина Совина
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