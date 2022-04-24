МАГАТЭ сделало официальное заявление по работе ядерных объектов Украины

Украина официально запросила у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации ее АЭС

Киев запросил у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оборудование для эксплуатации ее ядерных объектов, об этом говорится на сайте организации.

Власти Украины составили полный список оборудования, которое, по мнению специалистов, должно обеспечить безопасную и надежную работу ядерных объектов. В этот перечень включили различные устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, а также системы электроснабжения и дизельные генераторы.

В МАГАТЭ отметили, что организация обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины.

Агентство пообещало координировать помощь, которую окажут Украине государства-члены. «В том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — сделал официальное заявление регулятор.

Украина также уведомила МАГАТЭ о ротации на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) 19 апреля, которая стала четвертой с начала спецоперации. 1 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Россия передала управление станцией украинской стороне.