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У берегов Туниса при крушении четырех лодок погибли 12 мигрантов

Reuters: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов, десять пропали

Фото: Pixabay

У берегов Туниса потерпели крушение четыре лодки, на которых мигранты пытались нелегально пересечь Средиземное море. Погибли 12 африканцев, еще 10 пропали без вести, передает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности.

В общей сложности на борту находилось 120 человек. Из них у побережья провинции Сфакс удалось спасти 98, рассказали в тунисской береговой охране.

Мигранты пытались пересечь Средиземное море с целью попасть в Италию, отмечает агентство.

Ранее, 16 апреля, около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно. На борту корабля находились семь членов экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана. Все моряки были спасены и доставлены в больницу.

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Марина Совина
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